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Объем финансирования соцподдержки в Подмосковье вырастет в 2020 году на 14%

Предполагается, что этот показатель превысит 86 млрд рублей

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Более 86 млрд рублей направят в Московской области для реализации программ социальной защиты населения в 2020 году, это на 14,2% больше объемов финансирования соцподдержки текущего года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Мособлдумы.

"С 2014 года в регионе реализуется программа "Социальная защита населения Московской области". В 2019 году объем финансирования по программе составляет 75,3 млрд рублей, из которых 59,5 млрд рублей - средства бюджета Московской области. В 2020 году объемы финансирования будут увеличены. В целом финансирование составит 86 млрд рублей, средства областного бюджета - 65,4 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова председателя комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрея Голубева.

По его словам, в следующем году более чем на 2 млрд рублей будет увеличено финансирование на предоставление льготного проезда на общественном транспорте Московской области и города Москвы. "В 2019 году оно составляло 22,1 млрд рублей, в 2020 году запланирован объем 23,2 млрд рублей", - добавил Голубев.

По его словам, в 2020 году порядка 5,7 млрд рублей будет направлено на предоставление региональной социальной доплаты к пенсии малоимущим пенсионерам.

Он также отметил, что около 1,4 млрд рублей в следующем году предусматривается на новые направления расходов, среди которых предоставление семьям подарочных наборов в связи с рождением ребенка или единовременной денежной выплаты в размере 20 тыс. рублей, а также на подарочный набор первоклассника и подарки юбилярам в связи с 80-летием и все последующие юбилейные даты.

Ранее депутаты Мособлдумы приняли бюджет Подмосковья на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Согласно принятому документу, объем доходов бюджета региона на 2020 год запланирован в размере 617,5 млрд рублей, расходов - 673,3 млрд, дефицит - 55,8 млрд рублей.

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