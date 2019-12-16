Власти Подмосковья прорабатывают систему скидок за раздельный сбор мусора

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Московской области намерены ввести систему скидок для жителей региона за раздельный сбор отходов, сообщил в понедельник журналистам заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

"Штрафов у нас не будет точно, по крайней мере в ближайшее время. Будет работать экономический механизм, <…> как работает в Европе <...> Будет скидка тем, кто организует отдельный сбор отходов. Это касается только ИЖС, жилых домов, СНТ и так далее. Параметры ее мы пока с коллегами обсуждаем. Я думаю, что наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев на своем ежегодном обращении это озвучит", - сказал Хромушин.

Он отметил, что экономическая составляющая может стать лучшим инструментом стимулирования к раздельному сбору отходов.

Повсеместный раздельный сбор мусора в Московской области запустили с 1 января 2019 года. В регионе он основывается на принципе двух потоков: жители должны разделять бытовые отходы на перерабатываемые и неперерабатываемые. Соответственно, контейнерные площадки оборудуют синими и серыми баками. Содержимое этих контейнеров вывозят разные мусоровозы, их сортируют на разных линиях, что позволяет снизить объем вывозимых на полигоны непригодных для переработки отходов и увеличить объем материалов, которые возвращаются в экономику.

Предполагается, что новый экологический стандарт и раздельный сбор отходов позволят снизить долю складируемого на свалках Московской области мусора с 91% в 2018 году до 16% к 2030 году.