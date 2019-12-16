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Тестирование на способности к предпринимательству запустили в Подмосковье

По итогам теста участники получат рекомендованный список профессий, в которых они смогут стать наиболее успешными

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Бесплатное тестирование по профориентации и выявлению способности к предпринимательству запустили в Подмосковье. По мнению властей региона, это позволит стимулировать предпринимательскую активность среди местного населения, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"Бесплатное комплексное тестирование по профориентации доступно для жителей муниципальных образований Московской области. Мероприятие проводится в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициатив", - говорится в сообщении.

Как сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, задачей тестирования является стимулирование предпринимательской активности среди населения Московской области. "Тест позволит участникам получить исчерпывающую информацию о своем предпринимательском потенциале и подтолкнет к личностному развитию в этом направлении", - сказал Хромов.

В пресс-службе добавили, что по итогам прохождения теста участники получат рекомендованный список профессий, в которых они смогут стать наиболее успешными.

По данным регионального министерства инвестиций и инноваций, власти Подмосковья к 2024 году намерены увеличить численность занятых в малом и среднем предпринимательстве в регионе практически на 30% по отношению к показателю 2019 года. В настоящее время их число превышает 1,1 млн.

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