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Редкие советские новогодние игрушки покажут на выставке в Подмосковье

В экспозицию вошли стеклянные гирлянды, игрушки на прищепках и из прессованного картона, стеклянные шары ручной росписи, выдувные хрупкие фигурки

МОСКВА,16 декабря. /ТАСС/. Выставка "Советская новогодняя игрушка" открылась в доме культуры "Испытатель" в Солнечногорске. Стеклянные советские гирлянды, шары ручной росписи, редкие и хрупкие игрушки из картона - уникальные экземпляры можно будет увидеть до 8 января, сообщило в понедельник управление информационной политики администрации городского округа Солнечногорск.

"Выставка открылась 16 декабря в рамках программы губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева "Зима в Подмосковье". В состав экспозиции вошли стеклянные гирлянды, игрушки на прищепках, также из прессованного картона, стеклянные шары ручной росписи, выдувные хрупкие фигурки", - говорится в сообщении.

Большинство экспонатов сделаны из недолговечных материалов - стекла, ваты, бумаги - и дошли до нашего времени в единственном экземпляре. Работать выставка будет до 8 января.

В Подмосковье в декабре 2018 года запустили масштабный брендированный проект "Зима в Подмосковье", в рамках которого были представлены 11 ключевых туристических направлений региона. Он призван познакомить туристов с самыми интересными площадками для зимнего отдыха в регионе.

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Россия
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