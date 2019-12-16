Более 30 газопроводов ввели в эксплуатацию в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Свыше 30 газопроводов построили и ввели в эксплуатацию в Московской области с начала 2019 года, до конца декабря их количество может быть увеличено до 51. Проводимые работы позволят почти 11 тыс. жителям региона газифицировать свои дома, сообщила в понедельник пресс-служба министерства энергетики Московской области.

"С начала 2019 года на территории Подмосковья построено и введено в эксплуатацию 34 газопровода. Строительство объектов газификации ведется в рамках губернаторской программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года", - говорится в сообщении.

Как сказали ТАСС в пресс-службе министерства, общая протяженность построенных с начала года газораспределительных сетей составляет 124 км. Предполагается, что до конца года могут быть открыты еще 17 газопроводов, что увеличит протяженность новых сетей до 200 км.

Как отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин, слова которого приводятся в сообщении, благодаря проводимым в этом году работам почти 11 тыс. жителей Московской области получат возможность газифицировать свои дома.

По данным ведомства, губернаторская программа газификации реализуется в регионе с 2013 года. За это время построено свыше 2 тыс. км новых газораспределительных сетей, газифицировано около 400 населенных пунктов, более 200 тыс. жителей Подмосковья получили возможность подключить к газу свои дома.