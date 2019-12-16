{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество - 2020

Акция по сдаче новогодних елок на переработку начнется в Подмосковье в середине января

В прошлом году в рамках акции в регионе собрали более 7 тыс. елок, которые затем переработали в щепу

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Жители Московской области смогут сдать елку на переработку после новогодних праздников, акция "Подари елке вторую жизнь" начнется в середине января 2020 года. Об этом журналистам в понедельник сообщил заместитель председателя правительства региона Евгений Хромушин.

"В этом году мы обязательно повторим акцию "Подари елке вторую жизнь". В прошлом году мы сделали акцию и собрали более 7 тыс. елок на специальных площадках с единым брендингом, куда люди сами бесплатно относили свои елки. Потом их переработали в щепу, часть ее пошла на изготовление фанеры для детских площадок, которые установлены сегодня в двух детских домах, а часть - на материал для посадки елок", - сказал Хромушин.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья, акция продлится около месяца.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
Реклама на ТАСС
Около 118,3 млрд рублей выделят на госпрограмму "Здравоохранение Подмосковья" в 2020 году
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что в регионе ведется работа по устранению дефицита кадров и привлечению молодых специалистов в сферу здравоохранения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС