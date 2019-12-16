Акция по сдаче новогодних елок на переработку начнется в Подмосковье в середине января

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Жители Московской области смогут сдать елку на переработку после новогодних праздников, акция "Подари елке вторую жизнь" начнется в середине января 2020 года. Об этом журналистам в понедельник сообщил заместитель председателя правительства региона Евгений Хромушин.

"В этом году мы обязательно повторим акцию "Подари елке вторую жизнь". В прошлом году мы сделали акцию и собрали более 7 тыс. елок на специальных площадках с единым брендингом, куда люди сами бесплатно относили свои елки. Потом их переработали в щепу, часть ее пошла на изготовление фанеры для детских площадок, которые установлены сегодня в двух детских домах, а часть - на материал для посадки елок", - сказал Хромушин.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья, акция продлится около месяца.