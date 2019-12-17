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Компания из Рузы выплатит штраф за нарушение хранения опасных отходов

Ее оштрафовали на 265 тыс. рублей

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Свыше 260 тыс. рублей в виде штрафа заплатит компания из Рузы за нарушение хранения опасных отходов и срыв сроков платы за негативное воздействие на окружающую среду, сообщила во вторник пресс-служба Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"Инспекторы эконадзора завершили административное расследование в отношении ООО "Сонгрим Рус", которое занимается производством комплектующих изделий для холодильников и стиральных машин в поселке Дорохово Рузского городского округа <...> Работники компании не соблюдали правила хранения опасных отходов - ртутьсодержащих ламп <...> Помимо этого, компания не провела инвентаризацию образующихся отходов, не вносила в установленный срок плату за негативное воздействие на окружающую среду и не представила в Минэкологии результаты производственного экологического контроля", - говорится в сообщении.

В ходе расследования также было обнаружено, что специалист, ответственный за принятие решений, которые могут иметь последствия в сфере экологии, не прошел обязательного обучения.

В пресс-службе добавили, что по результатам административного расследования компания оштрафована на 265 тыс. рублей.

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