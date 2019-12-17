Квартиры экс-министра финансов Подмосковья будут взысканы в счет погашения ущерба региону

В понедельник Басманный суд Москвы приговорил Кузнецова к 14 годам колонии общего режима, признав его виновным по делу о хищении более 14 млрд рублей.

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Квартиры бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, расположенные на Остоженке и Рублевском шоссе, будут взысканы в счет погашения ущерба, причиненного Подмосковью. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

"Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших, к числу которых относятся муниципальные организации, открытое акционерное общество "Московская областная инвестиционная трастовая компания" и правительство Московской области, на сумму, превышающую 14,6 млрд рублей. В счет погашения указанных исков потерпевших обращено взыскание на принадлежащее Кузнецову А. В. имущество - две квартиры: семикомнатную на Остоженке площадью 306 кв. м и однокомнатную на Рублевском шоссе площадью 31 кв. м, - а также земельные участки в районе деревни Палицы", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2005-2008 годах Кузнецов в составе организованной преступной группы совместно с некоторыми должностными лицами правительства Подмосковья похитил у предприятий ЖКХ права требования задолженности к муниципальным образованиям, а также деньги областных организаций на сумму более 14 млрд рублей. Похищенные деньги были перечислены на счета подконтрольных фирм и иностранных компаний. На них были куплены предметы роскоши и недвижимость за границей. Кроме того, Кузнецов совместно с сообщниками растратил бюджетные средства.

Ранее семь участников этой преступной группы были осуждены, еще четверо находятся в международном розыске. В частности, заочно осуждена на 11 лет бывшая супруга Кузнецова Жанна Булах, которая скрывается в США. Сестра Кузнецова Елена осуждена на семь лет лишения свободы.

По данным министра имущественных отношений региона Владислава Когана, Московской области были частично возвращены денежные средства и имущество. В частности, в августе 2019 года музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим" принял около 800 книг, более 100 картин известных художников, а также иконы, оружие, предметы мебели из коллекции Булах, они были изъяты при попытке отправить их за границу. Книжный фонд передан в Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина в Больших Вяземах.