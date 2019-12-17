{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Квартиры экс-министра финансов Подмосковья будут взысканы в счет погашения ущерба региону

Ранее суд приговорил Кузнецова к 14 годам колонии общего режима

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Квартиры бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, расположенные на Остоженке и Рублевском шоссе, будут взысканы в счет погашения ущерба, причиненного Подмосковью. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

В понедельник Басманный суд Москвы приговорил Кузнецова к 14 годам колонии общего режима, признав его виновным по делу о хищении более 14 млрд рублей.

На эту тему
История дела экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова

"Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших, к числу которых относятся муниципальные организации, открытое акционерное общество "Московская областная инвестиционная трастовая компания" и правительство Московской области, на сумму, превышающую 14,6 млрд рублей. В счет погашения указанных исков потерпевших обращено взыскание на принадлежащее Кузнецову А. В. имущество - две квартиры: семикомнатную на Остоженке площадью 306 кв. м и однокомнатную на Рублевском шоссе площадью 31 кв. м, - а также земельные участки в районе деревни Палицы", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2005-2008 годах Кузнецов в составе организованной преступной группы совместно с некоторыми должностными лицами правительства Подмосковья похитил у предприятий ЖКХ права требования задолженности к муниципальным образованиям, а также деньги областных организаций на сумму более 14 млрд рублей. Похищенные деньги были перечислены на счета подконтрольных фирм и иностранных компаний. На них были куплены предметы роскоши и недвижимость за границей. Кроме того, Кузнецов совместно с сообщниками растратил бюджетные средства.

Ранее семь участников этой преступной группы были осуждены, еще четверо находятся в международном розыске. В частности, заочно осуждена на 11 лет бывшая супруга Кузнецова Жанна Булах, которая скрывается в США. Сестра Кузнецова Елена осуждена на семь лет лишения свободы.

По данным министра имущественных отношений региона Владислава Когана, Московской области были частично возвращены денежные средства и имущество. В частности, в августе 2019 года музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим" принял около 800 книг, более 100 картин известных художников, а также иконы, оружие, предметы мебели из коллекции Булах, они были изъяты при попытке отправить их за границу. Книжный фонд передан в Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина в Больших Вяземах.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Экспорт сельхозпродукции Подмосковья вырос на 13% в 2019 году
75% экспорта подмосковных товаров приходится на страны СНГ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС