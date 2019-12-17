Власти Подмосковья направят почти 50 млрд рублей на строительство соцобъектов в 2020 году

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Московской области направят порядка 50 млрд рублей на строительство в регионе объектов социальной инфраструктуры. По сравнению с текущем годом финансирование строительства подобных учреждений будет увеличено в 1,5 раза, сообщили во вторник в пресс-службе Мособлдумы.

"48,1 млрд рублей предусмотрено на строительство объектов социальной инфраструктуры. Это в 1,5 раза больше, чем в 2019 году. Основная часть расходов будет направлена на строительство и реконструкцию объектов образования. Также почти на полмиллиарда рублей предусмотрено увеличение расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории бывших военных городков", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья, в следующем году в Московской области планируется ввести в эксплуатацию более 40 школ и 10 детских садов. Всего на 2020 год запланирован ввод порядка 80 объектов социальной инфраструктуры на территории региона.

Как отметил председатель комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Игорь Коханый, которого цитирует пресс-служба, в будущем году также на 2 млрд будут увеличены расходы на формирование современной комфортной городской среды в регионе - финансирование составит 13,1 млрд рублей. "При этом на 1,1 млрд увеличены расходы на благоустройство общественных территорий, в том числе в городах-юбилярах и исторических городах федерального значения, среди них Верея, Пересвет, Серпухов, Кашира, Звездный городок", - добавил Коханый.

Также он отметил, что в текущем году расходы бюджета Подмосковья на переселение граждан из аварийного жилищного фонда предусматривались в размере 1,25 млрд рублей. В 2020 году сумма будет увеличена до 3,5 млрд рублей. "Предусмотренный объем финансирования позволит расселить из аварийного жилищного фонда около 2,5 тыс. жителей Московской области", - заключил Коханый.

Ранее депутаты Мособлдумы приняли бюджет Подмосковья на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Согласно принятому документу, объем доходов бюджета региона на 2020 год запланирован в размере 617,5 млрд рублей, расходов - 673,3 млрд, дефицит - 55,8 млрд рублей.