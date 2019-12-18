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Более 789 млн рублей вложат в строительство завода на территории ОЭЗ "Дубна"

Общая площадь предприятия составит 13 тыс. кв. м

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Объем инвестиций в строительство завода по выпуску блочно-модульных установок тепловой и электроэнергии на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна" превысит 789 млн рублей, на производстве будет создано около 150 рабочих мест. Предприятие построят на правобережной площадке зоны за пять лет, сообщила в среду пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"Экспертный совет по технико-внедренческим ОЭЗ Московской области поддержал бизнес-план ООО НПО "МКС Групп", которая планирует разрабатывать и производить на территории ОЭЗ "Дубна" блочно-модульное и узловое оборудование для автономных источников электрической и тепловой энергии на базе газопоршневых и дизельных генераторных установок. Объем инвестиций в строительство завода превысит 789 млн рублей", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства Московской области Вадима Хромова.

Первая очередь строительства площадью более 3,2 тыс. кв. м завершится через 2,5 года, а всего таких очередей будет четыре. Общая площадь предприятия составит 13 тыс. кв. м.

Также он добавил, что продукция резидента обеспечит качественное и высокоэффективное энергоснабжение потребителей, среди которых предприятия горно-обогатительной и золотодобывающей промышленности, а также пищевого и государственного секторов.

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