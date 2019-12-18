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Власти Подмосковья: число рабочих мест в ОЭЗ достигнет 6 тыс. к концу 2020 года

Ежегодно развитие предприятий на территории особых экономических зон в регионе будет создавать более 1 тыс. новых рабочих мест

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Количество рабочих мест, созданных благодаря реализации инвестиционных проектов на территории четырех особых экономических зон (ОЭЗ) в Московской области, к концу 2020 года достигнет практически 6 тыс., ежегодно в ОЭЗ будет создаваться свыше 1 тыс. рабочих мест. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"В настоящее время в Подмосковье созданы четыре особые экономические зоны: "Дубна", "Исток", "Ступино Квадрат" и "Кашира". Благодаря реализации инвестиционных проектов на их территории к концу следующего года количество рабочих мест составит около 6 тыс.", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время в трех ОЭЗ - "Дубна", "Исток" и "Ступино Квадрат" - создано около 5 тыс. рабочих мест. Первые резиденты ОЭЗ "Кашира", которая была создана в ноябре текущего года, начнут строительство своих предприятий в 2020 году.

По данным пресс-службы, ежегодно благодаря развитию предприятий на территории особых экономических зон в регионе будет создаваться более 1 тыс. новых рабочих мест.

В министерстве отметили, что в ОЭЗ "Дубна" свои проекты реализовывают компании, преимущественно связанные с фармацевтикой и созданием высокотехнологичного оборудования. ОЭЗ "Исток" была создана с целью обеспечения условий для ведения исследований и разработок, создания опытных образцов и производства опытных партий высокотехнологичной продукции. На территории ОЭЗ "Ступино Квадрат" реализуются проекты компании разной направленности.

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