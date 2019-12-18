Компания из Рузы выплатит штраф за незаконную свалку и разлив нефтепродуктов

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Компания по производству электронной техники ООО "ЛГ Электроникс Рус" выплатит штраф за незаконное размещение на открытом грунте отходов производства и разлив нефтепродуктов в поселке Дорохово в подмосковной Рузе, сумма штрафа составит 120 тыс. рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"Инспекторы эконадзора завершили расследование по фактам нарушения правил обращения с отходами в поселке Дорохово Рузского городского округа. Виновником оказалась дочерняя компания известного производителя электронной техники ООО "ЛГ Электроникс Рус". Установлено, что работники компании в течение долгого времени размещали на открытом грунте отходы производства: пустые емкости, отработанные огнетушители, гофрокартон, полипропиленовые трубы. Здесь же выявлены следы слива на почву нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, за нарушение правил обращения с отходами компания была оштрафована на 120 тыс. рублей. Также предприятие получило предписание устранить нарушения.

В пресс-службе добавили, что с начала текущего года в поселке Дорохово уже в третий раз был выявлен случай нарушения правил обращения с отходами. Ранее аналогичные нарушения были совершены компаниями АО "Волгомост" и ООО "Сонгрим Рус".