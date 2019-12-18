Компания в Подмосковье выплатит 120 тыс. рублей за нарушение правил обращения с отходами

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Компания из Рузы оштрафована на 120 тыс. рублей за незаконную свалку и разлив нефтепродуктов. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.

"Инспекторы Минэкологии завершили расследование по фактам нарушения правил обращения с отходами в поселке Дорохово городского округа Руза. Установлено, что работники дочерней компании производителя электронной техники ООО "ЛГ Электроникс Рус" в течение долгого времени размещали на открытом грунте отходы производства: пустые емкости, отработанные огнетушители, гофрокартон, полипропиленовые трубы. Также выявлены следы слива на почву нефтепродуктов. За это компания оштрафована на 120 тыс. рублей и получила предписание устранить нарушения", - говорится в сообщении.

Как добавляет пресс-служба министерства, с начала года в поселке Дорохово это уже третий случай фиксации нарушения правил обращения с отходами. Ранее в аналогичных ситуациях Минэкологии наказывало АО "Волгомост" и ООО "Сонгрим Рус".