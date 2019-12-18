Более 18 тыс. человек впервые стали донорами в Подмосковье в 2019 году

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Более 55 т донорской крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье за 11 месяцев 2019 года, впервые донорами крови стали 18 тыс. жителей региона. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

"Благодаря неравнодушию жителей, их активной позиции Подмосковье полностью обеспечивает себя донорской кровью и ее компонентами. Важно, что ряды доноров пополняются. Только в этом году более 18 тыс. человек в Подмосковье сдали кровь впервые. Общее число доноров превысило 52 тыс. человек", - приводятся в сообщении слова главного врача Московской областной станции переливания крови Марии Аппалуп.

В пресс-службе министерства отметили, что с января по ноябрь в Подмосковье заготовили свыше 55 т донорской крови и ее компонентов. В ведомстве добавили, что донорская кровь и ее компоненты поступают в медицинские организации региона, в том числе в перинатальные центры. Они применяются для помощи пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, новорожденным с различными патологиями, а также людям с онкологическими заболеваниями.