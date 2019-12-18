Космонавту Борису Волынову присвоили звание "Почетный гражданин Московской области"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев присвоил звание "Почетный гражданин Московской области" летчику-космонавту Борису Волынову в день его 85-летия, об этом в среду сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

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"18 декабря губернатор Московской области Андрей Воробьев присвоил звание "Почетный гражданин Московской области" летчику-космонавту дважды Герою Советского Союза Борису Валентиновичу Волынову. Сегодня он отмечает 85-летний юбилей", - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, торжественное мероприятие состоялось в Доме космонавтов в Звездном городке. Во время поздравления Волынова Воробьев зачитал телеграмму от президента РФ Владимира Путина. "Большая честь для меня сегодня находиться в этом зале и поздравлять легендарного человека в присутствии дружной команды космонавтов, тех, кто обеспечивает нам покорение космоса. Борис Валентинович, вы всю свою трудовую жизнь, карьеру посвятили нашей стране. Я хочу поздравить Вас с юбилеем, хочу особые слова сказать вашей супруге Тамаре Федоровне, потому что человек живет долго и счастливо тогда, когда его любят и когда он многим людям нужен. Успехов и дальнейших добрых дел!" - приводятся в сообщении слова Воробьева.

В пресс-службе отметили, что Волынов входил в отряд космонавтов "гагаринского набора", являлся командиром космических кораблей "Союз-5", "Союз-21" и орбитальной станции "Салют-5". Он осуществил первую в мире стыковку двух пилотируемых кораблей и стыковку с орбитальной станцией "Салют-5" ("Алмаз"). Также Волынову принадлежит мировой рекорд по продолжительности профессиональной деятельности в отряде космонавтов, который составляет 30 лет.