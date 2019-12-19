Сто подмосковных школ подключились к платформе с домашними заданиями онлайн

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Сто подмосковных школ стали участниками пилотного проекта Школьного портала региона по получению и решению учащимися домашних заданий онлайн. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Министерства образования Московской области.

"В Подмосковье на Школьном портале запущена возможность получения и решения домашних заданий в режиме онлайн с помощью современной интерактивной платформы. В пилотном проекте уже принимают участие 100 школ. Эти школы также получили цифровой контент и новое оборудование - компьютерные и мобильные классы, интерактивные панели", - цитирует пресс-служба министра образования Московской области Ирины Каклюгиной.

Она отметила, что по итогам полученных результатов учащихся педагогам будет проще подобрать для каждого школьника индивидуальные задания для самостоятельной работы. Кроме того, платформа упрощает ежедневную работу учителя и делает домашние задания для школьников более интересными и интерактивными. "Ребята, например, получают виртуальные лабораторные работы, мультимедийные презентации", - сказала Каклюгина.

По ее словам, за неделю реализации проекта учителя дали для более чем 3,5 тыс. школьников свыше 300 домашних заданий онлайн. Всего в проекте принимает участие более 500 педагогов. В пресс-службе добавили, что работа по цифровизации образования в регионе проводится в рамках реализации национального проекта "Образование".