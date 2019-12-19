Продажу алкоголя на разлив запретили в жилых домах Подмосковья

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы в четверг приняли в трех чтениях закон, предусматривающий запрет на размещение в многоквартирных домах торговых точек, где продают алкоголь на разлив, передает корреспондент ТАСС.

"Законопроектом устанавливается дополнительное ограничение условий для розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи на территории Московской области. Положение законопроекта направлено на реализацию концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактики алкоголизма среди населения Российской Федерации. <...> Концепцией установлено, что одной из мер государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией <...> является снижение доступности алкогольной продукции путем ограничения его продажи", - сказал в ходе заседания Мособлдумы министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, предлагается установить дополнительные ограничения в торговых объектах, расположенных в нежилых помещениях в многоквартирных жилых домах. Также будет запрещена продажа в помещениях, переведенных из жилого помещения в нежилое.