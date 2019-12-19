Московская и Калининградская области обменяются опытом цифровизации городского хозяйства

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Правительства Московской и Калининградской областей подписали соглашение о сотрудничестве при реализации национального проекта "Цифровая экономика" и ведомственного проекта Минстроя России "Умный город". Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

"Предметом соглашения определено сотрудничество сторон при реализации на территории регионов соответствующих национального и ведомственного проектов путем обмена опытом при реализации передовых цифровых и инженерных решений, организационно-методических подходов и правовых моделей, применяемых для цифрового преобразования системы государственного управления", - говорится в соглашении.

Соглашение о сотрудничестве подписали министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар и министр цифровых технологий и связи Калининградской области Алексей Игнатенко. Это уже второе подобное соглашение для Подмосковья - ранее губернаторы Московской и Ульяновской областей Андрей Воробьев и Сергей Морозов подписали аналогичный документ, результатом реализации которого должно стать открытие Центра управления регионом в Ульяновске.

Ведомственный проект Минстроя "Умный город" был запущен в России в 2018 году, с 2019 года он реализуется по нацпрограмме "Цифровая экономика РФ" и нацпроекту "Жилье и городская среда". В проекте задействованы все населенные пункты с численностью жителей более 100 тыс. человек, а также, по желанию субъекта, города с меньшим количеством жителей.

Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы по реализации этого проекта.