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Центр опережающей профессиональной подготовки открылся в Реутове

В центре можно будет повысить квалификацию или освоить новую профессию

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Первый центр опережающей профессиональной подготовки открылся в Реутове на базе колледжа "Энергия", в учреждении можно будет повысить квалификацию или получить новую профессию. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

"В Подмосковье заработал центр опережающей профессиональной подготовки, он расположился на базе колледжа "Энергия" в Реутове. За первый год работы обучение в нем пройдут более 1 тыс. человек. Студенты смогут получить в центре вторую профессию, а школьники - овладеть первой", - приводятся в сообщении слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной.

Она отметила, что центр был создан в рамках реализации федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование".

"На базе центра создана уникальная цифровая платформа - своеобразный агрегатор всех профессий. С помощью него можно подобрать себе будущую профессию, повысить квалификацию, получить другую профессию. Особенно важно, что обучение могут проходить жители любого возраста, от школьников до граждан предпенсионного возраста", - добавила министр.

По ее словам, в настоящее время в центре функционируют 24 программы.

"Мы тщательно готовились к открытию, учли все нюансы и постарались организовать комфортное и высокотехнологичное пространство. Уверена, что центр поможет в формировании компетенций будущего, а также в развитии приоритетных для региона профессий и специальностей", - отметила Каклюгина.

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