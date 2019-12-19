Детский технопарк дополнительного образования "Кванториум" открылся в Балашихе

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Детский технопарк "Кванториум", ориентированный на предоставление дополнительного образования школьникам, открылся в Балашихе. В 2022 году власти Московской области планируют открыть в регионе еще два технопарка для детей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства образования региона.

"В городском округе Балашиха прошла торжественная презентация нового детского технопарка "Кванториум". На его создание было выделено свыше 70 млн рублей, включая федеральные, областные и муниципальные средства", - приводятся в сообщении слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной. Она отметила, что ежегодно обучение в новом детском технопарке будут проходить порядка 1 тыс. детей.

"Детские технопарки "Кванториум" - это новый формат дополнительного образования для школьников, способствующий раскрытию навыков и ранней профориентации. В них может заниматься каждый ребенок, включая детей с ограниченными возможностями здоровья. На территории Подмосковья теперь работает три кванториума и один изобретариум", - добавила министр.

Каклюгина отметила, что в 2022 году в регионе планируется открыть два детских технопарка, которые будут расположены в Дмитрове и Электростали. В пресс-службе отметили, что детские технопарки открываются на территории Подмосковья рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование".