Более 270 домов остались без света в Подмосковье из-за непогоды

МОСКВА, 20 декабря./ТАСС/. Непогода привела к нарушению энергоснабжения и гибели человека в Подмосковье. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

С 22:00 18.12.2019 на территории Московской области находился циклон, сопровождающийся усилением ветра порывами до 26 м/с и осадками до 22 мм. В результате на территории одного района произошли нарушения энергоснабжения девяти населенных пунктов, где находятся более 270 жилых домов с населением более 680 человек. А в Сергиево-Посадском городском округе на территории "Краснозаводского химзавода" в результате падения дерева погиб человек и еще один пострадал", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в Москве зафиксированы падения 40 деревьев, получили повреждения семь автомобилей.