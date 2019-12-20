В Подмосковье более 3 млн человек сделали прививки от гриппа

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Порядка 3,3 млн человек уже сделали прививки от гриппа в Подмосковье с начала кампании, что составляет более 90% от плана на 2019 год. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Московской области.

"В Московской области с начала кампании по вакцинации привились от гриппа порядка 3,3 млн человек - более 2,3 млн взрослых и 936 тыс. детей", - говорится в сообщении.

Как отметила исполняющая обязанности министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева, слова которой приводятся в материале, в этом году кампанию продлили до 30 декабря. Была закуплена современная, четырехвалентная вакцина от гриппа, действующая сразу против четырех штаммов вируса.

Огнева также добавила, что сделать прививку против гриппа можно в поликлинике по месту прикрепления. Важно, что процедура не займет более 15 минут. На данный момент вакцинация - единственный надежный способ защититься от гриппа и его последствий.

"Для того, чтобы пройти вакцинацию против гриппа, необходимо обратиться к врачу-терапевту, в случае с ребенком - к врачу-педиатру. Он проведет осмотр на предмет противопоказаний и направит на прививку", - отмечается в материале.

Кампания по иммунизации населения против гриппа началась на территории Московской области 9 сентября, в 2019 году планируется сделать прививки 3,6 млн человек. Всего с начала вакцинации прививку от гриппа сделали порядка 400 тыс. жителей региона.