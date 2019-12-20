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Мособлдума планирует переехать в деловой центр "Два капитана" до конца 2020 года

В настоящее время областной парламент занимает многоэтажное здание на Проспекте Мира в Москве

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Московская областная дума планирует переехать в деловой центр "Два капитана", располагающийся в Красногорске вблизи дома правительства Московской области, до конца 2020 года. Строительство центра практически завершено, в нем проводятся отделочные работы, сообщил журналистам в пятницу председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Ранее министр стройкомплекса Московской области Владимир Локтев говорил, что строительство бизнес-центра "Два капитана" планируется завершить в следующем году.

"Планы пока стоят, мы активно двигаемся по этим планам. Строительство в принципе уже закончилось, там начинаются отделочные работы. Необходимо закупить оборудование, сделать зал для голосования <...> Под конец [2020] года мы должны переехать [в бизнес-центр "Два капитана"]", - сказал Брынцалов.

В настоящее время областная дума занимает многоэтажное здание на Проспекте Мира в Москве.

Деловой центр "Два капитана" находится в Мякининской пойме Красногорского района вблизи от Дома правительства Московской области. Общая площадь делового центра составит 130 тыс. кв. м, максимальная высота - 27 этажей от уровня земли (107,6 м), согласно данным на официальном сайте проектной компании "Мераком". В нем также будет подземный этаж и пристроенная с южной стороны подземно-надземная четырехуровневая автостоянка. Композиция представляет собой две цилиндрические башни, связанные между собой несколькими этажами, и огромный стеклянный шар. Подмосковным властям объект был передан в 2013 году.

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