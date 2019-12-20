Около 500 тыс. т отходов в год будут перерабатывать на новом заводе в Подмосковье

ЕГОРЬЕВСК, 20 декабря. /ТАСС/. Комплекс по переработке твердых коммунальных отходов в Егорьевске Московской области за год будет обрабатывать до 500 тыс. т отходов. Часть отходов пойдет на вторичную переработку (около 20%) и на компостирование (порядка 30%), сообщил в пятницу журналистам на открытии комплекса КПО "Восток" зампред правительства Московской области Евгений Хромушин.

"До конца года мы закроем еще два полигона в Московской области и откроем 27 декабря еще один КПО на базе Алексинского карьера. Поэтому по итогам года мы введем пять КПО, на следующий год останется шестой и седьмой", - сказал Хромушин. Он также добавил, что КПО "Восток" с самого начала был открыт для общественности, для всех жителей, которые хотели приехать сюда и посмотреть.

"Люди очень боятся свалок старого формата, где есть фильтрат, газы и так далее. Этот объект полностью гарантирует, что такого не будет", - отметил зампред.

Проект комплекса объединяет самые современные технологии обработки отходов: автоматические процессы сортировки будут обеспечивать оптические сканеры, барабанные, баллистические и магнитные сепараторы. В процессе сортировки будут отбираться 25 компонентов вторсырья (макулатура, картон, стекло, металл, полистирол, электроприборы, шины и другие) и отправляться на предприятия по переработке.

Отвечая на вопросы журналистов, председатель совета директоров ООО "МКМ-Логистика", член совета директоров ГК "Эколайн" Евгений Михайлов отметил, что инвестиции в проект КПО "Восток" составили 4 млрд рублей, из них 20% - собственные вложения компании, 80% - заемные средства. Объем отчислений в бюджеты всех уровней за 10 лет составит порядка 3 млрд рублей.

"На сортировочном комплексе в две смены будут работать 600 сотрудников, зарплата будет составлять около 1,5 тыс. рублей в смену, а таких смен будет 15 в месяц", - добавил Михайлов.

Этапы процесса сортировки отходов

На мусоросортировочный завод с автоматической и ручной сортировкой будут поступать отходы из Егорьевского округа и соседних муниципальных образований. На станции компостирования пищевых отходов около 30% органических фракций будут перерабатываться в почвогрунт в закрытых ангарах компостирования.

Ускоренное термическое обеззараживание органического субстрата со средней температурой компостирования - 65-70 градусов уничтожает патогенную микрофлору и личинки насекомых. Такая технология позволит ежегодно перерабатывать до 105 тыс. т органических отходов в безопасный технический грунт для строительных и дорожных работ.

Для предохранения грунтов и грунтовых вод от вредного воздействия предусмотрена многослойная гидроизоляция в виде противофильтрационного экрана, а также установлена система сбора и обезвреживания фильтрата с использованием технологии обратного осмоса. Мощность очистных сооружений составляет 200 м3/сутки.

Предприятие КПО "Восток" входит в список объектов нацпроекта "Экология", глубина переработки комплекса близка к целевым показателям - 60%. Достижение этого уровня и выше возможно при условии вовлечения большей части населения в раздельный сбор мусора.

В Подмосковье система раздельного сбора внедряется с января 2019 года. Все виды полезных компонентов жители должны складывать в мусорный бак с синей маркировкой. Пищевой и неперерабатываемый мусор - в контейнеры для смешанных отходов серого цвета.