Грудинин вошел в состав совета депутатов Ленинского округа Подмосковья

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Московская областная избирательная комиссия подвела итоги состоявшихся в минувшее воскресенье выборов в совет депутатов Ленинского округа Подмосковья. Наибольшее количество мандатов по итогам голосования получили депутаты партии "Единая Россия". В состав совета депутатов избран директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин, сообщила в понедельник пресс-служба Мособлизбиркома.

"Всего в списки [избирателей] было включено 118 062 избирателей. Итоговая явка составила 17,22% или 20 334 человека. Досрочно проголосовали 1260 человек (1,09%). 711 (3,5 %) жителей округа по состоянию здоровья проголосовали вне помещения <...> Так теперь выглядит состав действующих депутатов Ленинского городского округа первого созыва: <...> округ № 29, Грудинин Павел Александрович, КПРФ", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что 15 мандатов получили кандидаты от партии "Единая Россия", четыре - от КПРФ, два - от ЛДПР, один - от партии "Яблоко". Восемь мандатов разыграли самовыдвиженцы.

За процессом голосования на участках следили более 200 наблюдателей. В Мособлизбирком поступило шесть обращений, жалоб не поступало.

Грудинин баллотировался от КПРФ на пост президента РФ в марте 2018 года.