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Неизвестные "заминировали" все супермаркеты "Лента" и "Перекресток" в Подмосковье

Угрозы также поступили в 15 районных судов Москвы, на пять вокзалов, в роддом на юго-востоке столицы и храм Христа Спасителя

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Все супермаркеты "Лента" и "Перекресток" на территории Московской области проверяются после анонимных сообщений об угрозах взрывов. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Поступили анонимные сообщения о "минировании" всех супермаркетов "Лента" и "Перекресток" на территории Московской области. Начаты проверки", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что аналогичные угрозы поступили в понедельник в 15 районных судов Москвы, на пять вокзалов, в роддом на юго-востоке столицы и храм Христа Спасителя.

Волна "минирований" в Москве началась 28 ноября. Специалисты экстренных служб проверили из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов более 5 тыс. объектов, в связи с чем были эвакуированы почти 500 тыс. человек. Все угрозы оказались ложными.

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