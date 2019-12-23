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Все магазины "Пятерочка" в Подмосковье и пять ТЦ в Москве проверяются после угрозы взрывов

Ранее сообщалось, что аналогичные угрозы поступили в понедельник во все супермаркеты сетей "Перекресток", "Лента" и "Магнит" в Подмосковье - около 600 объектов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Анонимные сообщения об угрозах взрывов поступили во все магазины сети супермаркетов "Пятерочка" в Московской области и пять торговых центров Москвы, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.

"Поступили анонимные сообщения об угрозах взрывов во всех магазинах сети супермаркетов "Пятерочка" в Московской области и в пяти торговых центрах Москвы", - сказал собеседник агентства. По данным из открытых источников, в Московской области работают около 1 тыс. магазинов этой сети.

Ранее сообщалось, что аналогичные угрозы поступили в понедельник во все супермаркеты сетей "Перекресток", "Лента" и "Магнит" в Подмосковье - около 600 объектов. В столице были "заминированы" 15 районных судов, роддом, храм Христа Спасителя и пять вокзалов.

Волна "минирований" в Москве началась 28 ноября. Специалисты экстренных служб проверили из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов более 5 тыс. объектов, в связи с чем были эвакуированы почти 500 тыс. человек. Все угрозы оказались ложными.

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