Около 14 тыс. полицейских выйдут на охрану порядка в новогодние праздники в Подмосковье

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Около 14 тыс. сотрудников полиции выйдут на охрану правопорядка в Московской области, где состоятся новогодние праздничные мероприятия, в которых, как ожидается, примут участие около 1,5 млн человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

"В период с 18 декабря 2019 года по 8 января 2020 года на территории Московской области проводятся праздничные мероприятия, посвященные Новому году и Рождеству. В целях обеспечения общественного порядка и безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздников ГУ МВД России по Московской области реализован комплекс организационно-практических и оперативно-профилактических мер, согласно которому планируется задействовать около 14 тыс. сотрудников органов внутренних дел. Также к несению службы будут подключены сотрудники Росгвардии, частных охранных организаций, представители добровольных народных дружин и общественных организаций", - сказал собеседник агентства.

"Кинологи со служебными собаками, натренированными на поиск и выявление взрывчатых веществ и взрывных устройств, в обязательном порядке обследуют места массовых мероприятий: детские оздоровительные лагеря, пансионаты, дома отдыха, санатории, гостиницы, общежития, оперативно-значимые объекты и объекты жилого сектора и прилегающие территории", - подчеркнули в пресс-службе.

Проверка автотранспорта

В период новогодних праздников подмосковная ГИБДД проверит автотранспорт, направляющийся в Москву, с использованием компьютерных баз. "На стационарных постах ДПС основных автодорог, ведущих в Москву, обеспечено максимальное проведение мероприятий по проверке автотранспорта и лиц, в нем находящихся, с использованием имеющихся баз данных. Мероприятия по проверке автотранспорта, водителей и пассажиров проводятся в строгом соответствии с законодательством и с использованием компьютерных баз", - сказали в пресс-службе главка.

Полицейские обратят особое внимание на мероприятия с участием детей, в том числе по их сопровождению. "Обеспечено оперативное прикрытие школ и детских дошкольных учреждений, организован комплекс досмотровых мероприятий, инструктаж преподавательского состава, частных охранных организаций, службы безопасности по тактике действий при ЧС, комплексу антитеррористических мероприятий. К местам проведения массовых мероприятий исключен доступ граждан без досмотра. В этих целях задействуется необходимое количество женщин-сотрудников, а также переносных металлических ограждений, ручных и стационарных металлодетекторов", - заключили в главке.