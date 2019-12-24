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В подъезде дома в Мытищах обнаружили младенца в коробке

Новорожденную девочку госпитализировали

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Новорожденная девочка обнаружена в коробке в одном из подъездов жилого дома в Мытищах, сейчас ребенок госпитализирован. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"Сегодня в дежурную часть межмуниципального управления МВД России "Мытищинское" поступило сообщение о том, что в подъезде одного из домов по улице Юбилейной возле лифта в коробке обнаружена новорожденная девочка. В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление и розыск матери ребенка", - сказала она.

По словам Петровой, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, девочка госпитализирована в больницу.

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Россия
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