Ивантеевка, Котельники и Реутов стали лучшими муниципалитетами Подмосковья в 2019 году

КРАСНОГОРСК, /Московская область/. 24 декабря. /ТАСС/. Ивантеевка, Котельники и Реутов стали лидерами среди подмосковных муниципальных образований по показателю эффективности работы органов местного самоуправления за 2019 год. Итоги были подведены на заседании Высшего совета Московской области.

"Все номинации, которые сегодня вручались (первое, второе и третье места), это машина подводит итоги. Здесь исключено какое-либо субъективное мнение", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Также в рамках подведения итогов работы органов местного самоуправления некоторые городские округа были отмечены премиями в специальных номинациях. Победителем в номинации "За динамичное развитие" стал городской округ Химки, наиболее эффективным аграрным муниципалитетом были признаны Озеры, за быстрое решение проблем жителей премией был награжден Наро-Фоминск.

По итогам 2018 года лидерами по показателю эффективности работы органов местного самоуправления были Реутов, Химки и Королев.

Как сообщается на сайте правительства Московской области, рейтинг муниципалитетов региона составляется на основании 50 целевых показателей, распределенных по приоритетным направлениям, среди которых "Предпринимательская деятельность", "Государственные и муниципальные услуги", "Эффективное управление", "Качество жизни" и "Сельское хозяйство". Рейтинг составляется ежегодно.