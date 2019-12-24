Строительство шести фельдшерско-акушерских пунктов завершили в Подмосковье

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) появились на территории шести населенных пунктов Московской области. Всего до конца года власти Подмосковья планируют увеличить число открытых в текущем году ФАП до 25. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

"Завершено строительство и выданы разрешения на ввод в эксплуатацию шести фельдшерско-акушерским пунктам в Подмосковье. Новые ФАП готовятся принять своих пациентов в населенных пунктах, еще не обеспеченных первичной медико-санитарной помощью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые пункты появились в деревне Челохово городского округа Егорьевск, деревне Красная Гора Волоколамского округа, селе Квашенки Талдомского округа, селе Власово в Шатуре, селе Хонятино городского округа Ступино и поселке Туркмен в Клину.

"По государственной программе "Строительство объектов социальной инфраструктуры" в 2019 году предусмотрен ввод 25 ФАП (14 из которых возводятся в рамках национального проекта "Здравоохранение" с привлечением средств федерального бюджета). Все эти объекты будут завершены строительством введены в эксплуатацию до конца года", - приводятся в сообщении слова министра строительного комплекса Московской области Владимира Локтева.

В пресс-службе уточнили, что с начала текущего года на территории региона были введены в эксплуатацию девять ФАП.