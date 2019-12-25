"Волонтеры Победы" поздравят 500 ветеранов в Подмосковье

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Акция "Новогодняя радость" началась в Подмосковье, активисты движения "Волонтеры Победы" поздравят 500 ветеранов, живущих в регионе. Об этом в среду сообщает пресс-служба главного управления социальных коммуникаций Московской области.

"Подмосковные волонтеры поздравят с наступающим Новым годом 500 ветеранов во всех городах Московской области <…> Присоединиться к акции "Новогодняя радость" может каждый желающий. Для этого необходимо обратиться в местное или региональное отделение движения "Волонтеры Победы" Московской области через официальный сайт движения или в социальных сетях", - говорится в сообщении.

Волонтеры переоденутся в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, чтобы подарить ветеранам праздничное настроение. При необходимости им будет оказана социально-бытовая помощь.

"Мы ценим и любим наших ветеранов. Для многих из них ребята стали настоящими друзьями, которые могут в любой момент прийти на помощь. Иногда они отказываются. Если волонтеры видят, что помощь действительно нужна, то делают добрые дела "втихую", - приводятся в сообщении слова регионального координатора направления "Связь поколений" Светланы Колтовских.

В минувшие выходные подмосковные волонтеры сделали новогодний подарок Александре Ермилиной - труженице тыла. Активисты исполнили мечту Александры Сергеевны, подарив ей палки для скандинавской ходьбы. Добровольцы из Фрязина помогли собрать новогоднюю елку Марии Окшиной, которую война застала еще ребенком.