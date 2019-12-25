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Новая система обращения с ТКО

Мусорный полигон "Непейно" закрыли в Дмитровском городском округе

Через несколько дней планируют закрыть свалку "Каргашино" в Мытищах

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) "Непейно" закрыли в Дмитровском городском округе Московской области. Это уже третья закрытая в 2019 году в регионе свалка, сообщила в среду пресс-служба областного министерства жилищно-коммунального хозяйства.

"Мусорный полигон "Непейно" эксплуатировался почти 45 лет - с 1975 года, площадь участка захоронения отходов составляет более 12 га. Он эксплуатировался с грубыми нарушениями экологического законодательства, поэтому доставлял жителям массу неудобств, а природе наносил экологический ущерб. Поэтому губернатор Московской области Андрей Воробьев принял решение закрыть эту свалку, и сегодня, 25 декабря, совместно с главой и местными жителями, которые живут неподалеку, закрыли полигон, заблокировали въезд на полигон бетонными блоками, отходы на этот полигон больше поступать не будут", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства региона Евгения Хромушина.

Общая площадь закрытых полигонов ТКО в Московской области в этом году составляет более 50 га. Через несколько дней закроется четвертая свалка "Каргашино" в Мытищах. В целом с начала реформы отрасли обращения с отходами в Подмосковье количество закрытых мусорных полигонов составит 28 из 39 имеющихся, с учетом "Непейно" отходы перестали поставляться уже на 27 свалок, 28-й станет "Каргашино". "Оставшиеся 11 полигонов будут закрыты до 2030 года, два из которых в следующем году будут модернизированы в современные комплексы по переработке отходов", - добавил Хромушин.

В регионе реализуется комплекс мероприятий по снижению причиняемого полигонами ущерба: на всех закрытых и действующих полигонах предусмотрена установка систем пассивной и активной дегазации. Активная дегазация предусмотрена на полигонах "Алексинский карьер", "Лесная", "Малая Дубна", "Непейно", "Ядрово", "Шатурский", "Торбеево", "Тимохово", "Воловичи". Ранее на дегазацию встали три полигона - "Кучино", "Тимохово", "Торбеево".

Также в Московской области активно строится новая комплексная инфраструктура обращения с ТКО: будет работать 12 новых комплексов по переработке отходов, строятся четыре завода по термической переработке отходов. До конца года откроется комплекс по переработке "Алексинский карьер" в Клину, мощность которого составит 150 тыс. т отходов в год.

Всего в 2019-2021 годы в Московской области планируется рекультивировать 15 закрытых мусорных полигонов. По данным властей, на эти цели потребуется порядка 20 млрд рублей. На трех полигонах работа уже завершена - "Каширский", "Быково", "Электросталь", а на четвертом - "Кучино" - закончится до 2020 года. Также в процессе рекультивация пяти свалок - "Кулаковский", "Аннино", "Долгопрудный", "Дубна Левобережная", "Царево". Рекультивация полигонов и несанкционированных свалок - одно из направлений нацпроекта "Экология".

Теги
РоссияНовая система обращения с ТКО
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