Росздравнадзор проведет проверку в больнице Серпухова после смерти 13-летней девочки

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Специалисты территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области проверят больницу в Серпухове, где скончалась 13-летняя девочка. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проведет проверку в отношении ГБУЗ МО "Серпуховская центральная районная больница" и ГБУЗ МО "Московская областная станция скорой медицинской помощи" по факту смерти 13-летнего ребенка", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что мать 13-летнего подростка пожаловалась на бездействие врачей в больнице Серпухова, в результате чего ее дочь скончалась. По словам женщины, за неделю до смерти девочка почувствовала себя плохо, но врачи диагностировали ОРВИ и оставили ее лечиться дома. Только после того, как у школьницы начались боли в животе и рвота, ее госпитализировали.

Перед смертью юная пациентка смогла дозвониться матери и пожаловаться, что ей плохо, но к ней никто не подходит. Согласно заключению о смерти, причиной гибели школьницы стал отек легких на фоне сердечной недостаточности. Известно, что родители ребенка уже подали жалобу в прокуратуру.