В Подмосковье столкнулись пять машин

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей произошла на Горьковском шоссе в Подмосковье. В результате ДТП два человека погибли, один пострадал, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"На 54 км Горьковского шоссе в сторону Москвы произошло попутное столкновение пяти автомобилей - двух грузовых фур и трех легковых машин. В результате два человека погибли, еще один получил ранения", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время, как отметили в главке, движение транспорта на трассе затруднено. Водителям рекомендуют воспользоваться ближайшими объездами: 57 км Горьковского шоссе в сторону Ногинска и 55 км - в сторону Электростали.