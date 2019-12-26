Свыше 600 бригад скорой помощи будут дежурить в новогодние праздники в Подмосковье

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Медицинские службы Московской области будут работать в усиленном режиме в период новогодних праздников. Как говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Подмосковья, свыше 600 бригад скорой помощи выйдут на дежурство в период с 31 декабря по 8 января.

"В Московской области экстренные медицинские службы будут переведены на усиленный режим работы в период новогодних праздников. С 31 декабря по 8 января на дежурство выйдут более 600 бригад скорой помощи, 18 бригад центра медицины катастроф, включая 2 авиамедицинские", - говорится в сообщении.

В круглосуточном режиме будут также работать стационарные отделения и травмпункты при них.

"Рождественские и новогодние праздники - традиционно напряженная пора для медицинских специалистов. Только на скорую помощь нагрузка возрастает почти на 40%. Задача наших врачей и среднего медперсонала сделать так, чтобы и в праздничные дни жители Подмосковья могли получить качественную медицинскую помощь" - приводятся в сообщении слова исполняющей обязанности министра здравоохранения региона Екатерины Огневой.