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В Павловском Посаде под балконом одного из домов нашли раздетого двухлетнего ребенка

Мальчика передали медикам

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Двухлетний мальчик обнаружен под балконом квартиры одного из жилых домов в Павловском Посаде, по данному факту полиция проводит проверку. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Утром 30 декабря в полицию поступила информация о том, что под балконом жилого дома на улице Кузьмина в Павловском Посаде обнаружен ребенок. По прибытию на место полиция нашла раздетого двухлетнего мальчика, он был оперативно передан медикам", - сказали в главке.

В настоящее время, как отметили в ГУ МВД, полиция проводит проверку, обстоятельства инцидента устанавливаются.

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Россия
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