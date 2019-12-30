В Павловском Посаде под балконом одного из домов нашли раздетого двухлетнего ребенка

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Двухлетний мальчик обнаружен под балконом квартиры одного из жилых домов в Павловском Посаде, по данному факту полиция проводит проверку. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Утром 30 декабря в полицию поступила информация о том, что под балконом жилого дома на улице Кузьмина в Павловском Посаде обнаружен ребенок. По прибытию на место полиция нашла раздетого двухлетнего мальчика, он был оперативно передан медикам", - сказали в главке.

В настоящее время, как отметили в ГУ МВД, полиция проводит проверку, обстоятельства инцидента устанавливаются.