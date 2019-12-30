Центр сопровождения людей с инвалидностью после интерната появится в Подмосковье

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Центр постинтернатного сопровождения для людей с инвалидностью с учебными студиями, спортивной зоной и мастерскими планируется построить в Московской области в течение трех лет. Об этом сообщила ТАСС в понедельник директор Сергиево-Посадского дома-интерната для слепоглухих детей и молодых инвалидов Галина Епифанова.

"В 2018 году было освящено место площадью 4 га под строительство центра <...>, его территория примыкает к той, где расположен действующий интернат. В настоящий момент готовится проект этого центра, строительство планируется завершить в 2022 году. Там будут организованы мастерские, учебная деятельность, спортивные секции, культурная зона", - сказала Епифанова.

По ее словам, создание центра финансирует правительство Московской области, на него планируется потратить чуть больше 1 млрд рублей. Половина комнат в нем будут двухместные, половина - одноместные. Центр будет рассчитан на 100 человек - выпускников дома-интерната, они будут там проживать и работать.

Епифанова пояснила, что такой центр очень важен для выпускников интерната, так как в большинстве случаев им очень сложно найти работу после того, как они покидают учреждение в 18 лет.