Более 20 ФАПов ввели в эксплуатацию в Подмосковье в 2019 году

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Строительство 25 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) завершили в 2019 году в Подмосковье, с января они уже начнут принимать пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

"Для оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению в Подмосковье продолжается программа по строительству фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). По итогам 2019 года выданы разрешения на ввод в эксплуатацию 25 фельдшерско-акушерских пунктов. План ввода ФАПов по госпрограмме полностью выполнен", - приводятся в сообщении слова министра строительного комплекса Московской области Владимира Локтева.

Он уточнил, что 14 ФАПов были построены в рамках национального проекта "Здравоохранение" с участием федерального софинансирования, а 11 пунктов были возведены за счет областного бюджета.

Как уточнила исполняющая обязанности министра здравоохранения Московской области, чьи слова также цитируются в материале, до конца января все построенные в этом году ФАПы начнут принимать пациентов. Открытие фельдшерско-акушерских пунктов позволяет сделать первичную медицинскую помощь более доступной для жителей удаленных территорий. Они могут получить консультацию медицинского специалиста фактически рядом с домом, сдать кровь на анализ, измерить давление.

Ранее стало известно, что в рамках программы бюджетного строительства на 2019-2024 годы в Подмосковье планируется ввести в эксплуатацию порядка 315 социальных объектов. Объем финансирования программы составляет более 210 млрд рублей. На 2019 год в регионе было запланировано строительство около 90 соцобъектов, из них 25 ФАПов.