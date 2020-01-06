Постпреда Свердловской области задержали в Подмосковье по подозрению в браконьерстве

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Двое мужчин задержаны на территории одного из охотничьих хозяйств Раменского район в Подмосковье по подозрению в причастности к браконьерству. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД Московской области.

"6 января в Бронницкий отдел полиции поступило сообщение от лесничего о несанкционированном въезде на территорию одного из охотничьих хозяйств Раменского района автомобиля, в котором находились двое мужчин. Прибывшие на место сотрудники полиции в присутствии лесничего осмотрели автомобиль. Оружия и тушек животных обнаружено не было. Мужчины были доставлены в отдел полиции для разбирательства", - сказали в главке.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что спустя некоторое время на территории охотхозяйства была обнаружена тушка животного, предположительно косули. "По данному факту проводится проверка, устанавливается причастность мужчин к незаконной охоте. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством", - заключили в полиции.

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что один из задержанных - постоянный представитель Свердловской области в Москве Александр Овчаров.