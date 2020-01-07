Более 7 тыс. жителей Подмосковья посетили семейный праздник "Рождество в Коломне"

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Свыше 7 тыс. жителей и гостей Московской области посетили семейный праздник "Рождество в Коломне". Программа прошла в рамках губернаторского проекта "Зима в Подмосковье", сообщила во вторник пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"Более 7 тыс. жителей и гостей Московской области посетили семейный праздник "Рождество в Коломне", открытие которого прошло у елки на Соборной площади. Зрители смогли увидеть зимнюю Коломну прошлых столетий в 3D-шоу: катание на коньках по льду; на санях - с деревянных горок и тройке лошадей; дореволюционную ярмарку; Житную площадь; Пятницкие ворота; часовню св. Александра Невского", - говорится в сообщении.

На площади Двух Революций можно было поучаствовать в традиционных русских забавах, понаблюдать за работой ремесленников, изготовляющих предметы обихода, сфотографироваться с ростовыми куклами. Также были организованы танцевальный флэшмоб, хороводы, викторины, игры, журнальный калейдоскоп, выступления творческих коллективов, отметила пресс-служба.

"Рождественская программа получилась очень насыщенной. Уверен, что она подарила не только прекрасное настроение коломенцам и многочисленным гостям, но и позволила узнать много интересных фактов о дворянской и купеческой Коломне, традициях празднования Рождества. Посетители окунулись в сказочную атмосферу XVIII - XIX веков, естественными декорациями для которой стали улицы, дома, храмы и площади Коломны", - приводятся в сообщении слова главы Коломенского городского округа Дениса Лебедева.

Музейная Фабрика Пастилы организовала "Правильный завтрак" из блюд, приготовленных на глазах посетителей по старинным рецептам, а маленькие гости побывали на балу у Снежной королевы, увидели премьерный спектакль "По щучьему веленью", во время которого в настоящей русской печке выпекались любимые Емелины колобки.