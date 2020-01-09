В Подмосковье иномарка сбила женщину с двумя детьми на пешеходном переходе

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Водитель иномарки сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе в подмосковной Истре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"В деревне Бабкино Истринского района водитель "Фольксвагена" совершил наезд на трех пешеходов на пешеходном переходе. Пострадавшие - женщина и двое детей в возрасте семи и 11 лет - госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка, причины аварии устанавливаются.