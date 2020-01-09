Около 30 тыс. школьников со всей России бесплатно посетили музеи Подмосковья в дни каникул

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Подмосковные музеи в рамках пилотного проекта "Музеи - детям" впервые посетили около 30 тыс. школьников со всей России. Со 2 по 8 января 2020 года учащиеся образовательных учреждений РФ бесплатно побывали в 12 государственных и 56 муниципальных музеях Московской области, сообщила в четверг пресс-служба регионального Министерства культуры.

"Со 2 по 8 января 2020 года около 30 тыс. школьников России смогли посетить 12 государственных и 56 муниципальных музеев Московской области бесплатно. Для сравнения, топовую выставку работ художника Марка Шагала в музее "Новый Иерусалим" за месяц посетили 25 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Пресс-служба добавила, что в акции "Музеи - детям" областные музеи участвуют впервые. Аналогичный проект был запущен в столице по инициативе мэра Москвы в сентябре 2017 года. За первый месяц его работы музеи посетили почти 35 тыс. учащихся, а к концу 2019 года - более полумиллиона ребят. Цель проекта - популяризация культурного наследия, формирование у молодого поколения целостного понимания истории российского государства и воспитание патриотического духа.

Для прохода в музей участнику культурно-просветительской акции "Музеи - детям" выдавался бесплатный билет, предоставляющий право разового посещения.