В Подмосковье подготовили более 200 мест для крещенских купаний

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Спасатели проверили и одобрили 214 мест на водоемах Подмосковья, подготовленных для крещенских купаний. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"214 мест для крещенских купаний подготовлено в муниципальных образованиях Подмосковья: 94 купели при храмах, церквях и у святых источников, 74 места на прудах и 46 мест на открытых водоемах. Все они оборудованы осветительными приборами, местами для обогрева и переодевания, настилами, имеют удобные спуски в воду, везде организовано дежурство спасателей и медиков", - сказали в ведомстве.

В МЧС напомнили, что из-за теплой погоды на многих водоемах сформировался тонкий лед, поэтому купаться на Крещение следует в специально оборудованных местах. Нельзя подходить к проруби большими группами, толкаться, отпускать на лед детей без присмотра, купаться в нерезвом виде. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями дыхательных путей спасатели рекомендовали отказаться от окунаний в холодную воду.

"В обеспечении безопасности жителей и гостей региона в праздник Крещения будет задействовано более 2,2 тыс. человек и около 700 единиц техники", - добавили в МЧС.