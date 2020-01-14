Более 300 пунктов приема елок на переработку откроются в Подмосковье 15 января

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Свыше 300 специализированных пунктов приема елок на переработку откроются в Московской области в рамках акции "Подари своей елке вторую жизнь". Жители Подмосковья смогут сдать ель на переработку с 15 января по 15 февраля, сообщила во вторник пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

"В рамках экологической акции "Подари своей елке вторую жизнь" в Подмосковье будет открыто более 300 специализированных пунктов приема елок во всех городах региона. С 15 января по 15 февраля 2020 года жители области смогут сдать на переработку живые новогодние деревья, бывшие в употреблении", - говорится в сообщении.

Как отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, которого цитирует пресс-служба, все собранные в рамках акции хвойные деревья будут отправлены на вторичную переработку и преобразованы в щепу. В дальнейшем полученная щепа пойдет на компост для посадки новых елей в ежегодной областной акции "Посади свое дерево".

"Рассчитываем, что в мероприятии примут участие не менее 50 тыс. человек, и мы соберем в несколько раз больше елок, чем в прошлом году", - добавил Велиховский.

Экоакция "Подари своей елке вторую жизнь" направлена на то, чтобы деревья скопом не выкидывались на контейнерные площадки около дома и в мусоропроводы. Но кроме чистоты в рамках акции достигается еще одна цель - содействие по восстановлению хвойного фонда региона, так как щепу после измельчения используют для компостирования и производства почвогрунтов.