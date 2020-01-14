{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Подмосковье направят свыше 12 млрд рублей на благоустройство

На эти средства приведут в порядок около 50 общественных пространств, расположенных в 43 муниципалитетах

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Более 12 млрд рублей планируется направить в 2020 году на формирование комфортной городской среды в Московской области. В рамках программы планируется благоустроить около 50 общественных пространств. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

"В Московской области два года ведется реализация масштабной программы по благоустройству. Программа комплексно оказывает влияние на жителей всех городов области, начиная с территорий повседневного пользования жителей (дворы, скверы), заканчивая территориями для полноценного активного отдыха местных жителей и гостей региона (набережные, парки, пешеходные улицы). На 2020 год на формирование комфортной городской среды предусмотрено 12,6 млрд рублей, из них 2,2 - средства федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Как отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, которого цитирует пресс-служба, в 2020 году в Московской области планируется благоустроить около 50 общественных пространств, расположенных в 43 муниципалитетах. Также в рамках программы по формированию комфортной среды планируется устройство наружного освещения почти на 540 объектах в 47 городских округах.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства, что в 2019 году на формирование комфортной городской среды было около 12 млрд рублей, в том числе 2,2 млрд рублей из федерального бюджета.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Подмосковье умер младенец, рожденный суррогатной матерью
Он находился вместе с еще тремя детьми от суррогатной матери под присмотром няни. Этих детей госпитализировали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС