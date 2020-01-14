В Подмосковье направят свыше 12 млрд рублей на благоустройство

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Более 12 млрд рублей планируется направить в 2020 году на формирование комфортной городской среды в Московской области. В рамках программы планируется благоустроить около 50 общественных пространств. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

"В Московской области два года ведется реализация масштабной программы по благоустройству. Программа комплексно оказывает влияние на жителей всех городов области, начиная с территорий повседневного пользования жителей (дворы, скверы), заканчивая территориями для полноценного активного отдыха местных жителей и гостей региона (набережные, парки, пешеходные улицы). На 2020 год на формирование комфортной городской среды предусмотрено 12,6 млрд рублей, из них 2,2 - средства федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Как отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, которого цитирует пресс-служба, в 2020 году в Московской области планируется благоустроить около 50 общественных пространств, расположенных в 43 муниципалитетах. Также в рамках программы по формированию комфортной среды планируется устройство наружного освещения почти на 540 объектах в 47 городских округах.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства, что в 2019 году на формирование комфортной городской среды было около 12 млрд рублей, в том числе 2,2 млрд рублей из федерального бюджета.