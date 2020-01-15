Около 70 бригад скорой помощи будут дежурить в Подмосковье во время крещенских купаний

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Порядка 70 бригад скорой медицинской помощи задействуют в Московской области во время крещенских купаний. Специалисты неотложной медпомощи будут дежурить во всех санкционированных местах для купаний, сообщила в среду пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

"В Московской области во время Крещения будут задействованы 65 бригад скорой помощи. Дежурство будет организовано в каждом городском округе вблизи центральных купелей. Также во всех санкционированных местах для крещенских купаний во время праздника будут находиться специалисты неотложной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ, в Подмосковье подготовили и проверили более 210 мест для крещенских купаний.

"Наши бригады готовы оказать экстренную медицинскую помощь, если таковая потребуется. Большинство людей из тех, кто заходит в купель на Крещение, делают это редко - раз в год, а некоторые и вовсе впервые. Для организма неподготовленного человека это своего рода стресс. Самое главное правило - нельзя употреблять алкоголь перед купанием и после. Спиртные напитки способствуют увеличению нагрузок на сердце", - приводятся в сообщении пресс-службы слова главного врача Московской областной станции скорой медицинской помощи Олега Какурина.