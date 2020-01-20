Около 195 тыс. человек приняли участие в крещенских купаниях в Подмосковье

"В Крещенскую ночь, с 18 на 19 января, порядка 195 тыс. человек окунулись в купелях, водоемах и храмах Московской области", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Почти 195 тыс. человек стали участниками крещенских купаний на территории Московской области в ночь на 19 января, сообщила в понедельник пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.

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Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ, в Подмосковье было подготовлено более 210 мест для крещенских купаний.

По данным пресс-службы комитета по туризму, общественный порядок и безопасность обеспечивали более 2,2 тыс. сотрудников органов внутренних дел, почти 200 военнослужащих Росгвардии, порядка 120 представителей казачества, около 140 представителей народных дружин и 141 сотрудник частных охранных организаций. "Нарушений общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий допущено не было", - добавили в пресс-службе.

19 января православная церковь отмечает один из главных христианских праздников - Крещение Господне. Другое название праздника - Богоявление, так как, согласно Евангелию, в момент крещения Иисуса в водах Иордана Бог был явлен в трех своих ипостасях - Отца, Сына и Святого Духа. По древней традиции, великое освящение воды в храмах совершается дважды: в Крещенский сочельник, 18 января, и 19 января.