Минтранс Подмосковья напомнил водителям о мерах предосторожности в связи с сильным ветром

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья предупреждает водителей и пешеходов об ухудшении дорожно-транспортной ситуации в регионе в связи с сильным ветром. Владельцам автомобилей не рекомендуется парковаться вблизи деревьев и рекламных щитов, сообщила в понедельник пресс-служба министерства.

Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в связи с сильным ветром в Москве, Подмосковье и еще нескольких регионах Центрального федерального округа (ЦФО). В столице и области сильный ветер ожидается до 11:00 22 января.

"Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает участников дорожного движения быть бдительными. Погодные условия могут привести к ухудшению дорожно-транспортной ситуации в регионе. Обращаем внимание, что водителям следует быть крайне внимательными и аккуратными в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками. Кроме того, не рекомендуется парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отмечают, что пешеходам следует быть внимательными при переходе проезжей части. Рекомендуется надевать одежду со светоотражающими элементами, особенно в темное время суток.