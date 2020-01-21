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Инвестиции в экономику Подмосковья в 2019 году превысили 1 трлн рублей

Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что ВРП области составляет 4,6 трлн рублей

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 21 января. /ТАСС/. Инвестиции в экономику Московской области по итогам 2019 года превысили 1 трлн рублей, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании регионального правительства во вторник.

"Мы уже перешагнули 1 трлн рублей [инвестиций], но президент в своем послании сказал, что 25% от валового регионального продукта (ВРП) должно быть инвестициями в территории. Только это позволит опережающими темпами создавать рабочие места и наращивать налоговую базу", - сказал Воробьев. Он отметил, что ВРП Подмосковья составляет 4,6 трлн рублей.

Ранее Воробьев сообщал, что по итогам 2019 года в регионе планировалось создать порядка 70 тыс. рабочих мест. По словам губернатора, в 2018 году область привлекла 870 млн рублей инвестиций.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссия
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